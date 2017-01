Agente funerário acelera veículo e foge de assaltantes

Um agente funerário de 38 anos foi vítima de tentativa de assalto, ao parar em um semáforo, na Avenida São Paulo, em Santa Bárbara d’Oeste, na tarde desta terça-feira (17). Ele ficou assustado com a presença dos criminosos e arrancou com o carro, um Chevrolet Spin, pertencente a empresa onde trabalha. Os bandidos, que estavam de moto, chegaram a acompanhar o veículo por algumas ruas e depois seguiram para outra direção.

O crime aconteceu por volta das 15h. O agente funerário M.S.C. contou à Polícia Civil que foi abordado por dois homens em uma motocicleta ao parar em um semáforo na Avenida São Paulo, no bairro Cidade Nova. Os suspeitos estavam de capacete de cor escura e o garupa, armado com um revólver.

Foto: Arquivo/O Liberal

Ambos, segundo a vítima, se aproximaram do carro e encostaram o cano da arma no vidro do veículo e anunciaram o roubo. O agente disse ter se assustado e acelerado o carro. A dupla chegou a seguir a vítima por algumas ruas e depois desistido. O caso foi registrado na delegacia do município.