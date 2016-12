S. Bárbara

Foto: Guarda Civil Municipal / Divulgação

A GM (Guarda Municipal) de Santa Bárbara d’Oeste apreendeu quatro adolescentes, em duas ocorrências diferentes, acusados de vender drogas no bairro Planalto do Sol. Em um dos casos, os guardas apreenderam até uma balança de precisão e material que serviria para embalar as drogas. Os materiais foram apreendidos e os menores entregues aos responsáveis.

No primeiro caso, que ocorreu por volta das 17h de ontem, a GM recebeu denúncias de que duas pessoas estavam vendendo drogas na Rua Mogi-Guaçu. Ao chegar no local, a patrulha localizou dois jovens, um de 14 e outro de 16 anos. Com um deles, os guardas encontraram três porções de maconha. Em uma árvore próxima, a GM encontrou mais três porções de cocaína.

O jovem de 14 anos afirmou que a maconha era apenas para consumo próprio. Ambos negaram relação com a cocaína encontrada. Os materiais foram apreendidos e os menores entregues aos responsáveis.

Já à noite, por volta das 23h40, na Rua Teresina, outros dois adolescentes de 15 anos foram apreendidos. Um deles, ao ver a viatura da guarda, correu e se escondeu no quintal de uma casa. Ele e outro garoto foram abordados, mas os guardas encontraram apenas R$ 15 em dinheiro.

Numa busca pelo quintal da casa, no entanto, os guardas encontraram, atrás de uma pilha de tijolos, uma sacola plástica contendo 70 pinos de cocaína, 14 porções de crack, duas porções de maconha e mais R$ 214 em dinheiro. Já dentro da casa, eles encontraram um rolo de plástico filme e uma balança de precisão, além de dois celulares. O material foi apreendido e adolescentes entregues aos responsáveis.