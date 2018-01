Adolescente tenta matar primo por dívida de R$ 600

Um adolescente de 17 anos tentou matar o primo de 23 anos por conta de uma dívida de R$ 600, em Santa Bárbara d’Oeste. O crime aconteceu na noite deste domingo (14), na Rua Paulo Roque, no Conjunto Habitacional dos Trabalhadores. O menor foi apreendido. Foto: João Carlos Nascimento/O Liberal

O jovem disse à Guarda Municipal que foi até a casa do primo, um ajudante de cozinha de 23 anos, cobrar uma dívida de 600. Como não recebeu o dinheiro, atirou duas vezes contra o parente com a intenção de matá-lo, porém, não o atingiu e deixou o local.

A vítima, por sua vez, acionou a guarda e entregou uma foto do menor. Ele foi encontrado pela Rua Ipanema, no Jardim Icaraí, junto com outros três rapazes. No carro de um deles, os guardas encontraram, dentro de um bolsa de pano, uma pistola artesanal usada na tentativa de homicídio.