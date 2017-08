Adolescente pega carro escondido da mãe e acaba detido

Um adolescente de 17 anos foi detido na madrugada desta sexta-feira (25), em Santa Bárbara d’Oeste, por dirigir sem habilitação. Ele foi parado em uma blitz realizada pela Polícia Militar na Rua da Agricultura, no Jardim Pérola, e disse ter pego o carro, um Hyundai I30, escondido da mãe, para dar uma volta.

Dentro do veículo, policiais encontraram na porta dianteira do lado direito, um dichavador – aparelho usado para preparar tabaco – com uma porção de maconha. O menor alegou que a droga era para consumo próprio.

O adolescente foi apresentado no Plantão Policial, onde a delegada Olívia dos Santos Fonseca determinou a apreensão do carro, que foi recolhido ao pátio municipal. Já o menor foi liberado à irmã, uma autônoma de 25 anos, após registro de ocorrência de ato infracional por dirigir sem habilitação.