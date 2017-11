Adolescente é detido com 100 porções de drogas escondidas atrás da cama

Um rapaz de 25 anos e um adolescente foram detidos na madrugada desta quarta-feira (22), em Santa Bárbara d’Oeste, após serem flagrados com drogas no Parque Residencial Zabani. Ambos estavam conversando, por volta da 00h15, na Rua João Eduardo Mac-Knight, e o menor tentou se esconder atrás de um muro ao perceber a presença de guardas municipais. Foto: Divulgação/Guarda Municipal

Tanto o rapaz como o adolescente carregavam uma porção de maconha. Na casa do menor, os guardas encontraram, no local onde ele dormia, atrás da cama, uma sacola com 80 porções de cocaína, 20 de maconha e R$ 105. O jovem alegou ter comprado o entorpecente de um outro adolescente no Jardim da Paz, em Americana, pela quantia de R$ 400 e disse que revenderia.

O rapaz flagrado com ele, afirmou, por sua vez, ter comprado com o menor uma porção de maconha por R$ 5. Ele carregava ainda R$ 195. Em buscas na casa dele, os guardas encontraram apenas um recipiente com uma substância usada na fabricação de lança-perfume.