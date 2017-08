Adolescente e cunhado são detidos por tráfico e receptação

Um adolescente de 16 anos foi detido por tráfico de drogas e o cunhado dele, um vendedor de 19 anos, por receptação de moto furtada, na madrugada desta quinta-feira (10), em Santa Bárbara d’Oeste. O flagrante aconteceu na Rua João Parazzi, no Nova Conquista. Foto: Divulgação/Guarda Municipal

Guardas municipais faziam patrulhamento pelo bairro e por volta da 1h30 suspeitaram do vendedor quando viram que ele tentou entrar em uma residência ao perceber a presença da viatura. No momento em que o rapaz foi abordado, os patrulheiros viram um adolescente no quintal da casa arremessando algo sobre o telhado do imóvel vizinho, que fica nos fundos.

No quintal da residência, os guardas se depararam com uma moto parcialmente desmontada, com numeração do motor e chassi suprimidos. Porém, no quadro da motocicleta havia uma etiqueta com o número do chassi. Por meio de pesquisas, descobriram que o veículo havia sido furtado em Americana.

O vendedor alegou ter comprado a moto de um desconhecido por R$ 300. Disse ainda que o homem mostrou uma nota fiscal preenchida a mão, que consta ter adquirido a motocicleta em um leilão por R$ 1.250.