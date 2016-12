S. Bárbara

Um adolescente de 17 anos foi apreendido, nesta quinta-feira (22), em Santa Bárbara d’Oeste, por tráfico de drogas no bairro Cidade Nova. Guardas municipais chegaram até o menor após denúncia anônima de que havia um rapaz vendendo entorpecentes na esquina das Ruas Belém com Natal. Ainda segundo a denúncia, o jovem guardava a droga em casa.

O adolescente já era conhecido dos guardas, que em patrulhamento o abordaram em frente sua residência, na Rua do Linho. No bolso dele, foi localizado R$ 8,50. Questionado sobre o tráfico, o menor confessou o crime e disse que realmente havia droga em sua casa.

Foto: Dener Chimeli / O Liberal

O irmão e responsável pelo adolescente, autorizou a entrada dos guardas na residência. Já dentro do imóvel, o menor disse que o entorpecente estava em uma mochila escondida em um dos quartos. Quanto ao dinheiro proveniente da venda da droga, este estaria em uma gaveta.

Os guardas apreenderam 98 porções de maconha, sete pedras de crack, R$ 128,50 e um aparelho celular. O adolescente foi apresentado no Plantão Policial, onde a delegada Olivia dos Santos Fonseca, determinou a apreensão da droga, do dinheiro e do celular para investigação. O menor foi liberado ao irmão.