Menina de 15 anos acusa namorado de 31 de agressão

Uma adolescente de 15 anos registrou um boletim de ocorrência na madrugada desta quarta-feira, em Santa Bárbara d’Oeste, onde acusa o namorado , de 31 anos, de agressão. Segundo a jovem, ela e o namorado moram juntos e se desentenderam na noite de terça-feira. Depois da briga, ele foi para a casa da mãe dele. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Por volta das 2 horas, no entanto, o homem teria retornado e entrado na casa, no Jardim das Orquídeas, após pular o portão e a janela. De acordo com a adolescente, ele disse que a jovem não ficaria sozinha na casa e passou a agredi-la com tapas, socos e chutes. O homem teria ainda a arrastado até a casa da sogra dela, próximo de onde moram, e lá ela teria apanhado ainda da cunhada.

A vítima afirmou que conseguiu correr para a casa da mãe e depois procurou a delegacia. O caso foi registrado como lesão corporal e a jovem orientada a procurar a DDM (Delegacia de Defesa da Mulher).