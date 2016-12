S. Bárbara

Foto: Arquivo / O Liberal

A Justiça de Santa Bárbara d’Oeste marcou para junho de 2017 o julgamento de J.H.B.S.T., de 26 anos, que é acusado de comandar a morte do aposentado José Alberto Furlan e do servente Elias Canuto Aleixo, queimados em um canavial na cidade em junho de 2015. Ele está preso desde setembro daquele ano.

Outros dois jovens são acusados de participar da ação: um está preso e outro segue foragido. O trio foi denunciado pelo Ministério Públicos por homicídio doloso triplamente qualificado – praticado por motivo fútil, com emprego de fogo e mediante emboscada. Se condenados, os suspeitos podem pegar até 30 anos de prisão por cada morte.

O caso teve grande repercussão pela crueldade. Além de ser queimado vivo, Furlan, por exemplo, ainda levou três tiros: um na mão esquerda, outro no tórax e um no braço. As vítimas foram levadas para diferentes hospitais especializados em queimados, mas não resistiram aos ferimentos, em sua maioria, de terceiro grau, principalmente na região do abdômen, braços e no rosto. Aleixo morreu no dia 15 de junho e Furlan, oito dias depois.

Durante as investigações, comandadas pelo delegado Cláudio Eduardo Nogueira Navarro, a Polícia Civil descobriu que os homicídios foram cometidos porque J. acreditava que as vítimas tinham desaparecido com entorpecentes que estavam escondidos em um matagal e que seriam de sua propriedade. Ele é acusado de comandar o tráfico no Jardim Sartori. A droga, segundo se apurou, estava avaliada em R$ 4 mil. Mesmo negando tudo, Aleixo e Furlan foram raptados por J., que contou com ajuda dos irmãos e levados para o canavial. As vítimas foram encontradas, agonizando, pelo motorista da empresa dona da área.

J. será levado a juri popular pelo duplo homicídio em junho. Segundo seu advogado, Renan Farah, a lista de testemunhas que serão ouvidas na ocasião já foi protocolada na Justiça. O representante do réu não quis dar detalhes da estratégia de defesa para não prejudicar o trabalho.