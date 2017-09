Acidentes deixam feridos em Santa Bárbara

Dois acidentes deixaram pessoas feridas em Santa Bárbara d’Oeste na tarde de quarta-feira (6). Os dois casos ocorreram por volta das 17h30. O primeiro deles envolveu um veículo Fox 2009 prata e uma bicicleta. Foto: Arquivo / O Liberal

A vendedora F.B.B.P.D., de 52 anos, relatou no boletim de ocorrência que estava saindo de um supermercado na Avenida Santa Bárbara e, ao deixar o local, duas pessoas que estavam de bicicleta passaram na sua frente, sendo que uma delas veio em sua direção, colidindo com o carro e caindo sobre o capô. M.M.C, sem idade especificada, sofreu lesões no braço e nos pés e foi socorrida pela motorista até o Pronto Socorro Edson Mano. O veículo teve pequenos danos no parachoque.

No outro acidente, também na avenida Santa Bárbara, houve uma queda de motocicleta, deixando A.A.M., de 38 anos, desacordada. Segundo a Política Militar, a condutora da moto se desequilibrou ao passar sobre um buraco na vida. Ela foi levada ao Pronto Socorro, onde passou a noite em observação médica.