Acidente na SP-304 mata uma pessoa e fere mais cinco

Um acidente na noite deste sábado (6) envolvendo dois carros e uma moto deixou um morto e cinco feridos no quilômetro 132 da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), no sentido Piracicaba, em trecho pertencente a Santa Bárbara d’Oeste.

O acidente aconteceu às 19h25 e, de acordo com uma testemunha, identificada como R.S., de 37 anos, que estava logo atrás do acidente e viu a batida, o condutor do Fox o ultrapassou e estava em alta velocidade. Quando o mesmo foi tentar ultrapassar a Quantum e a moto, desta vez pela pista da direita, houve a batida. A motocicleta chegou a bater na proteção lateral e depois caiu no acostamento, enquanto os dois carros caíram em uma vala.

O condutor da motocicleta, cuja identidade não foi divulgada pelas autoridades, foi resgatado e levado para o Pronto-Socorro Edson Mano, em Santa Bárbara, com quadro de parada cardíaca, mas não resistiu e chegou já sem vida à unidade de saúde. Foto: Danilo Reenlsober / O Liberal

Entre os outros cinco feridos, quatro foram atendidos em unidades de Americana e Santa Bárbara, enquanto apenas um não precisou de atendimento médico.

Segundo a polícia, o condutor do Fox teria fugido do local, mas foi detido poucos minutos depois. Ele teria realizado o teste do bafômetro, mas o resultado não foi divulgado e as autoridades não confirmam se ele realmente havia ingerido álcool. Ele ainda pode ter de responder por omissão de socorro.

Uma fonte que optou por não se identificar afirmou que o rapaz recebeu atendimento no PS Edson Mano algemado a uma maca, mas não soube informar se o mesmo seria encaminhado ao Plantão Policial.

Em função do acidente, uma das pistas da rodovia ficou interditada por cerca de uma hora, causando lentidão no trânsito. Participaram dos trabalhos de resgate e organização do fluxo de veículos na via a Polícia Militar Rodoviária, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros de Americana e de Santa Bárbara.