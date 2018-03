Acidente em SC causa morte de barbarense de 31 anos

O barbarense Lucas Inocente de Oliveira morreu no último sábado (17), aos 31 anos, em um acidente de trânsito na BR-280, em São Bento do Sul (SC). Ele estava de moto e dirigia numa velocidade incompatível com a via, de acordo a Polícia Rodoviária Federal. Natural de Santa Bárbara d’Oeste, Lucas morava em Blumenau.

A polícia comunicou que ele se perdeu numa curva, invadiu a pista contrária, colidiu contra um caminhão e foi a óbito no local. Os dois veículos trocaram de pista devido ao choque. Foto: Reprodução / Facebook

Outro motociclista, de 33 anos, que transitava atrás de Lucas, bateu na carreta e sofreu lesões “graves”. No entanto, ele não corre risco de morte, de acordo com a corporação. O motorista do caminhão, de 53 anos, não se feriu.

O caso aconteceu por volta das 16 horas, na altura do quilômetro 105. A polícia apontou que o tempo estava “bom”, com Sol e asfalto seco. O sepultamento de Lucas será às 17 horas desta segunda-feira (19), no Cemitério Parque dos Lírios, em Santa Bárbara. Ele era casado e deixa dois filhos, de 3 e 16 anos, respectivamente.