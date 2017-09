Foto: Victor Taker / Divulgação

Um acidente envolvendo um ônibus e uma moto deixou um homem com fratura exposta no membro inferior na manhã desta segunda-feira (11). O acidente aconteceu no Terminal de Santa Bárbara d’Oeste, por volta das 8h20.

O motociclista sofreu a fratura e foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros para o Pronto-Socorro Edson Mano, onde recebeu atendimento médico.

O acidente foi registrado no 1º DP (Distrito Policial) de Santa Bárbara d’Oeste.