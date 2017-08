Acidente deixa homem ferido na Avenida São Paulo

Um homem ficou ferido na noite desta sexta-feira (25) depois de se envolver em um acidente de trânsito na Avenida São Paulo, em Santa Bárbara d’Oeste. Ele dirigia uma moto quando bateu na traseira de um carro. Ele foi socorrido para um hospital particular do município. Foto: Guilherme Magnin / O Liberal

Segundo informações de testemunhas, uma mulher, que dirigia um HB20, seguia pela avenida e estava entrando no estacionamento de uma lanchonete, próximo do cruzamento com a Avenida da Amizade. O homem, que vinha logo atrás em uma Honda Falcon, não teria percebido a manobra e acabou batendo na traseira do carro.

Com o impacto, o homem foi arremessado e caiu em cima do teto do veículo. Ele foi socorrido pelos bombeiros e levado para um hospital particular de Santa Bárbara com ferimentos moderados. Até a publicação desta reportagem, o homem ainda passaria por uma avaliação médica.