250 toneladas de entulho já foram retiradas do Zumbi dos Palmares

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

A retirada do entulho deixado pela derrubada dos barracos da extinta favela Zumbi dos Palmares, em Santa Bárbara d’Oeste, entrou em sua reta final nesta segunda-feira. De acordo com informações da prefeitura, cerca de 250 toneladas de materiais já foram retiradas do local. A previsão é que o trabalho seja concluído até o final da semana ou no máximo até o início da outra.

A desocupação teve início em novembro, e só terminou na segunda semana de dezembro. Ao todo, 253 famílias que viviam no local foram levadas para o condomínio Bosque das Árvores, e todos os barracos demolidos. A área tem 24 mil metros quadrados e estava ocupada há 14 anos. Em entrevista ao LIBERAL, o prefeito Denis Andia (PV) adiantou que o espaço será limpo e receberá algum tipo de urbanização provisória, para ser útil e não voltar a ser ocupado. Existe a possibilidade, segundo ele, da construção de moradias populares no terreno.

LEIA TAMBÉM: Metalúrgico é preso por receptação de caminhão

Desde a retirada das famílias e derrubada dos barracos, a prefeitura vem recolhendo os materiais em uma ação conjunta envolvendo vários setores da administração. “É um trabalho planejado, que conta primeiramente com a triagem, retirada e posterior destinação adequada. Os materiais são levados para os Ecopontos, os recicláveis são encaminhados à Recicoplast e os resíduos vão para o Aterro Municipal. Logo após a limpeza, a área receberá acerto de topografia com utilização de máquinas”, explicou o secretário de Meio Ambiente, Cléber Canteiro.

FAVELA. Durante a cerimônia de posse, realizada neste domingo, o prefeito Denis Andia (PV) disse em seu discurso que o fim da favela Zumbi dos Palmares é o feito de sua primeira gestão que mais o deixa orgulhoso. “Entre tudo que fizemos, tem algo que não poderia deixar de falar: como disse o poeta, era uma casa, não tinha teto, não tinha nada… chegou ao fim a condição subumana que viviam as famílias da extinta favela Zumbi dos Palmares”, disse. A fala provocou emoção no prefeito, e aplausos do público, que ficou em pé.