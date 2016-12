‘2017 vai ser um ano chave para SB’, diz Denis Andia

Primeiro prefeito reeleito da história de Santa Bárbara, Denis Andia (PV) se prepara para o novo mandato que, apesar de começar oficialmente neste domingo, já está em curso desde a confirmação de sua reeleição, segundo o Chefe do Executivo.

O ano que se aproxima, para ele, é o mais importante para garantir o sucesso dos anos seguintes, já que é considerado um “crucial” para buscar recursos federais e estaduais para o município. Em entrevista ao LIBERAL, Denis afirmou que aprendeu muito com o primeiro mandato e que é preciso manter o pé no chão na nova gestão.

Sem mudanças previstas para o primeiro escalão, pelo menos no início, ele disse que ajustes podem e devem ser feitos ao longo do ano nas secretarias. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

O LIBERAL: Qual a receita para encarar os problemas de 2017?

DENIS ANDIA Ao longo desses dois últimos anos, nós temos feito ajustes constantes na máquina administrativa, visando torná-la compatível com o momento e a realidade econômica que vivemos a cada dia e cada mês. Criamos mecanismos permanentes de ajuste. Temos um comitê gestor de contratos, que trabalha diariamente buscando redução nos valores, seja de aluguel, fornecimento de equipamentos ou insumos. É um mecanismo que, à medida que a gente vai precisando, vai apertando para conseguir a redução desejada. É assim que, de um modo geral, Santa Bárbara conseguiu chegar em uma situação bastante equilibrada se a gente for comparar com cidades próximas. Para 2017, é manter esses mecanismos ativos, esperando, na verdade, que a economia possa voltar a sua normalidade, o que é muito difícil, mas que possa pelo menos se encaminhar a uma normalidade em 2018. Manter a austeridade, o pé no chão, buscar, na iniciativa privada, parcerias como realizados nos anos de 2015 e 2016 para realizar obras de melhoria de qualidade de vida sem utilizar recursos da prefeitura.

O que precisa ser feito para aumentar os recursos que entram na prefeitura?

DENIS A busca de recursos externos é um exercício que eu faço desde o primeiro dia do mandato, em 2013. Frequento muito as secretarias e o próprio Palácio dos Bandeirantes, no sentido de buscar recursos disponíveis e recursos a se pleitear junto ao governador. Tenho ido muito a Brasília. E o resultado é que Santa Bárbara passou a ter um montante de praticamente R$ 400 milhões em investimentos externos vindos dessas esferas. Um patamar nunca atingido em outro momento de nossa história. É praticamente um orçamento a mais no município. É uma prática que eu continuo fazendo. Agora, após a eleição, já visitei algumas secretarias de Estado, já estive com o governador em quatro oportunidades, fui a Brasília também, tudo em busca de recursos. Principalmente nesse primeiro ano do novo mandato, 2017, é o ano em que se busca a maior parte dos recursos que a gente vai desenvolver ao longo do mandato. Foi assim em 2013 e vai ser agora em 2017. É um ano chave, porque há um processo todo de tramitação desses recursos: projeto, documentação, certidões, certificações de diversas ordens, que tornam o processo de liberação efetiva dos recursos um tanto quanto trabalhoso. Por isso buscar principalmente no primeiro ano, para garantir que esses recursos possam ser aplicados ainda dentro da própria gestão. Além disso, temos uma equipe que busca o aumento da arrecadação, a cobrança dos inadimplentes, cobrança de dívida ativa, renegociação de dívidas. Acreditamos que 2017 será melhor que 2015 e 16, e com isso a arrecadação também deve ser melhor.

A restituição da CIP (Contribuição de Iluminação Pública), aprovada na câmara, é considerada impopular num momento de crise. Ela era necessária?

DENIS Nós não instituímos a CIP, nós restituímos. É uma contribuição que era cobrada desde 2004 e que, ao final de 2014, sem previsão de redução, sem previsão do impacto orçamentário, ela foi, por motivos políticos e eleitoreiros, retirada do nosso orçamento e num momento em que os municípios passaram a ter a obrigação de fazer a manutenção da iluminação pública. Santa Bárbara passou a ter um custo que não tinha, e deixou de ter uma contribuição que garantia a manutenção e todos os investimentos em iluminação pública. Com isso, nesses dois anos, deixamos de arrecadar R$ 10 milhões, e isso precisou ser recomposto através do corte de verbas em outras secretarias. (A CIP) ficou 10 anos no orçamento da prefeitura, e quando deixou de estar, fez muita falta. Cada centavo arrecadado volta em melhoria para o cidadão. Não é uma contribuição que se dispersa no orçamento, tem destinação específica.

Após o primeiro mandato eletivo de sua carreira, o senhor se considera mais político?

DENIS A vida é um grande aprendizado. A gente aprende todos os dias e vou possivelmente, ao final do próximo mandato, se você me perguntar novamente, dar a mesma resposta. Vou ter aprendido mais coisas. Os quatro anos foram uma jornada onde a gente desenvolveu habilidades, percepções, e passou a apurar com mais profundidade a realidade do município, e se capacita para planejar e executar melhor cada um dos desafios. Certamente, entre tantos outros aspectos, politicamente, administrativamente, institucionalmente, a gente sempre está buscando melhorar e aprender.

Existem mudanças previstas no secretariado da nova gestão?

DENIS Na verdade, no dia 1° não se altera nada. A reeleição, no nosso caso, é um fato novo. É uma dinâmica nova. Aqui em Santa Bárbara sempre se pensou no início de mandato como um ano de mudança total, porque sempre os governos foram trocados por completo. A reeleição traz essa possibilidade diferente de ajustes que, muitas vezes podem passar pela troca de um nome, mas que muitas vezes podem ser internos, de recondução, da dinâmica. Nós deveremos ter mudanças ao longo de 2017, mas não são pautadas pela data do dia 1° de janeiro. Não vai ter nenhuma surpresa no dia 1° de janeiro.

Qual o ponto de seu primeiro mandato que mais traz orgulho?

DENIS Nós fizemos várias coisas em várias áreas. Investimentos e avanços importantes na área da saúde, novos postos, centro médico de especialidades, troca da frota da saúde. Na educação, novas creches. Mas tivemos um grande enfrentamento na área da habitação. Depois de 20 anos, tivemos um grande investimento que trouxe novamente a perspectiva de realização do sonho da casa própria. Mas acho que o maior desafio que nós superamos foi terminar com uma favela (referindo-se ao Zumbi dos Palmeiras). Dar moradia a todos os que residiram nos últimos 12 anos naquele espaço inóspito e sub-humano, dar uma condição de vida, um teto para criar suas famílias. E fazer essa transição conseguindo eliminar a favela que existia. O que muitas vezes acontece, é criação de habitações, mas sem resolver o problema das favelas. Não consegue eliminar a favela. Foi um processo feito a muitas mãos, muito trabalhoso, que exigiu um aprofundamento na comunidade, uma conscientização de todos de que, para se resolver, precisaria haver uma grande parceria entre todos nós. Trabalho de difícil controle. Mas graças a Deus, hoje, temos todas as famílias em suas casas próprias, sem que aquele espaço não fosse mais ocupado novamente. É uma das coisas que vão me marcar para o resto da vida. É algo que vou levar sempre dentro da minha memória.