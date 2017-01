16 mil árvores reduzem poluição sonora em 30%, diz prefeitura

Ao longo dos quatro primeiros anos da gestão Denis Andia (PV), a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste contabilizou o plantio de 16 mil árvores em toda a extensão do município.

A ampliação da arborização, segundo o Executivo, ajudou a reduzir em até 30% a poluição sonora na cidade, além de melhorar a qualidade do ar, entre outros fatores.

Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

De acordo com informações do município, entre os benefícios da arborização urbana está a melhoria da qualidade do ar, minimizando os efeitos da poluição, a redução da poluição sonora em até 30%, diminuição da radiação ultravioleta, e diminuição das temperaturas dentro de imóveis, economizando cerca de 8% de energia com ar-condicionado e ventiladores.

“O plantio na área urbana de espécies adequadas proporciona melhor qualidade de vida, afetando a temperatura do ambiente, por conta da sombra, além de trazer maior diversidade de espécies de pássaros na cidade”, disse o secretário de Meio Ambiente, Cleber Canteiro.