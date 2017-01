Zoológico de Limeira amplia horário de funcionamento

Foto: Divulgação

O Zoológico de Limeira ampliou o horário de funcionamento neste mês. O local ficará aberto de terça a sexta-feira, das 9h às 15h30, e de sábado a domingo, das 9h às 16h. Para receber os visitantes durante o recesso escolar, haverá atividades educativas, como pintura de desenhos relacionados ao meio ambiente e vídeos sobre características de várias espécies.

Atualmente, o zoo conta com 250 animais, entre felinos, aves, primatas e répteis. As novidades do espaço são os três filhotes de ema, que nasceram há quatro meses, e um filhote de ararinha de colar. Segundo a bióloga Ana Cláudia Sorg, essa é a primeira vez que a ararinha se reproduz zoológico.

LEIA TAMBÉM: Hortolândia oferece atividades de lazer gratuitas para crianças e adolescentes

O zoo fica localizado no Horto Florestal de Limeira, na Via Jurandyr Paixão de Campos Freire, km 4. Outras informações pelo telefone 3442.7418.