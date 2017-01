Volta às aulas terá ‘intensivão’ nas escolas estaduais

Cerca de 80 mil alunos da rede estadual de ensino na RPT (Região do Polo Têxtil) voltarão às aulas no próximo dia 2 de fevereiro e devem passar primeiramente por um “intensivão de reforço”, como chamou a Secretaria de Educação de São Paulo.

Com atendimento individual, os alunos terão um mês para sanar as principais dificuldades sentidas no ano anterior, nas disciplinas de português e matemática. O programa será válido para ensino fundamental e médio e também deve auxiliar na formação das turmas para o ano letivo.

A dirigente regional de ensino de Sumaré, Dirceuza Biscola Pereira, explica que os alunos com dificuldades semelhantes poderão ser agrupados nas mesmas turmas, direcionando o trabalho do professor. Foto: Arquivo / O Liberal

“Alguns alunos terminam o ano com alguma defasagem, que nós identificamos nas avaliações de aprendizagem. Esse primeiro mês é uma forma de alinhamento e que deve continuar ao longo do ano”, explicou.

As equipes gestoras de cada cidade se debruçaram nos resultados obtidos na avaliação de aprendizagem do 4º bimestre e no boletim do Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado) para detectar os pontos mais críticos para os estudantes.

“É a primeira vez que a secretaria promove este reforço com um plano detalhado das ações, começando ainda no ano anterior. É uma oportunidade de melhorar”, pontuou a dirigente.

Ao longo no ano, o programa de reforço deve continuar, mas a estratégia da secretaria é reservar, a partir de março, alguns minutos da aula regular para aplicação de exercícios e novas abordagens pedagógicas com os alunos com dificuldade. Os estudantes ficarão separados em grupos ou serão levados para turmas especiais, de acordo com o nível de habilidade.

Aproximação

Outro anúncio feito esta semana pela secretaria foi a ampliação da semana de acolhimento para todas as cinco mil unidades educacionais. A ação consiste em uma recepção feita à família e estudantes, para conhecer as dependências das escolas, os gestores e os futuros colegas.

A ação é muito comum no ensino integral e deve ser aplicado em toda a rede como sugestão dos próprios alunos.