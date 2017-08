Vítimas de sequestro são encontradas em Hortolândia

Foto: Polícia Civil / Divulgação

Um casal de empresários sequestrado neste sábado (19) em Campinas foi encontrado pela polícia civil em um cativeiro localizado na Rua Pau Brasil, no Jardim Conceição, em Hortolândia. As vítimas passam bem e um suspeito foi morto após troca de tiros com policiais militares ainda em Campinas, enquanto outro dois foram presos na mesma cidade.

Segundo informações da Polícia Civil, o casal foi sequestrado no distrito de Sousas, em Campinas, quando três homens em um carro interceptaram o veículo onde estariam o homem e a mulher. Dois dos criminosos sequestraram as vítimas, enquanto um terceiro teria tentado fugir sozinho em um dos carros envolvidos e foi alcançado pela Polícia Militar, no momento em que houve troca de tiros e ele morreu.

Depois disso, a polícia teria localizado o cativeiro das vítimas, uma casa na Rua Pau Brasil, no Jardim Conceição, em Hortolândia, sendo que ambas passam bem. Além do resgate do casal, os policiais ainda prenderam mais dois suspeitos de serem os outros integrantes do grupo.