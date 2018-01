Viagem até Campinas tem reajuste de R$ 0,40

Foto: Arquivo - O Liberal

A tarifa do ônibus que vai do Terminal Rodoviário Francisco Luiz Bendilatti, em Americana, para o Terminal Multimodal Ramos de Azevedo, em Campinas. aumentará R$ 0,40 a partir desta terça-feira, de acordo com a tabela divulgada ontem pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos). Sendo assim, o valor da tarifa passará de R$ 10,40 para R$ 10,80. Haverá ainda reajuste em todas as linhas intermunicipais da região. Na RPT (Região do Polo Têxtil), o aumento médio será de 3,23%.

Segundo a EMTU, o acréscimo de 12% no preço do combustível foi o que mais pesou na composição do reajuste. A mudança também levou em consideração a elevação do custo da mão de obra, entre 4% e 4,5%, e da manutenção dos veículos, de 5%, assim como a inflação acumulada no período e cláusulas contratuais com as empresas operadoras.

Na RMC (Região Metropolitana de Campinas), os valores subirão, em média, 4,06%. De acordo com a EMTU, a alta é inferior em comparação ao ano passado, quando as tarifas tiveram elevação média de 7,06%. Os novos custos podem ser consultados por meio do site da EMTU que é www.emtu.sp.gov.br.