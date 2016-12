O Verão tem início oficialmente nesta quarta-feira e a previsão de especialistas é que a estação não tenha características atípicas. A temporada deve ser de dias quentes, com alta incidência dos raios solares, mas acompanhados de chuvas periódicas e “típicas”. Na região, os efeitos do fenômeno La Niña, que ocorre neste período e consiste no esfriamento anormal nas águas superficiais do Oceano Pacífico Tropical, serão pouco sentidos.

Já nos primeiros dias do Verão, as condições devem refletir no restante da estação, conforme previsão CPTEC (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos). Já nesta quarta, a previsão é de muitas nuvens e chuvas periódicas. Foto: Arquivo / O Liberal

O restante da semana deve ter sol em alguns períodos do dia, mas também com grande chance de chuva. As temperaturas máximas são previstas para o final de semana da virada do ano, na casa dos 30°C.

De acordo com a previsão climática por consenso, organizada por diversos órgãos federais e estaduais, o fenômeno La Niña vem apresentando baixa incidência. A professora de ecologia da Unimep (Universidade Metodista de Piracicaba), Silvia Gobbo, explicou que os efeitos do fenômeno dificilmente influenciam diretamente na região.

“(La Niña) causa algumas mudanças em relação à precipitação. Mas na região, dependendo das massas polares, temos a chegada de chuvas pelo Sul. Vai ser um ano de boas chuvas, mas não aquele ano tão influenciado pelo El Niño. O que a gente tem visto é que cada vez mais chuvas curtas, muito concentradas e rápidas”, afirmou a professora.

Silvia explicou que as chuvas de Verão podem causar alguns alagamentos por conta da intensidade e que elas dificilmente são absorvidas pelos rios e pelo solo.

La Niña

Apesar de não afetar diretamente o Sudeste, nas regiões Norte e Nordeste, porém, o fenômeno La Ninã pode estimular chuvas acima da normalidade, podendo prejudicar, por exemplo, as culturas de cana-de-açúcar, soja, algodão, caju, uvas, manga, melão e acerola, segundo o portal Climatempo, ligado ao CPTEC.