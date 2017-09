Venda de carros registra alta de 31% na RPT em agosto

A venda de veículos novos – automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus e motos – nas cinco cidades que integram a RPT (Região do Polo Têxtil) cresceu 31,5% em agosto, em comparação com o mesmo mês de 2016. Os índices contabilizados na microrregião seguem uma tendência notada em todo o Brasil, mas fecharam o mês bem acima. No País, as vendas cresceram 17,85% e, segundo os próprios consultores do segmento, refletem a confiança do consumidor na reação da economia.

Na RPT, foram comercializados no mês 1.306 veículos, contra os 993 de agosto do ano passado. Os dados são divulgados pela Fenabrave (Federação Nacional dos Disrtibuidores de Veículos Automotores). Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Na opinião do presidente da entidade, Alarico Assumpção Júnior, o resultado positivo registrado em agosto em concessionárias do Brasil todo, decorre da queda de juros e das notícias animadoras sobre a melhora na oferta de empregos. Com emprego e dinheiro no bolso, caem os índices de inadimplência e melhoram as linhas de crédito disponíveis do mercado. O crescimento diário das vendas em agosto, diz o presidente, reforça a confiança no crescimento das vendas em 2017, após quatro anos de quedas.