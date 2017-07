Venda de veículos 0km cresce 26,7% em junho

A venda de veículos zero quilômetro registrou crescimento de 26,7% em junho, na comparação com o mesmo mês do ano passado. De acordo com dados divulgados pela Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), foram comercializadas 1.114 unidades na soma dos cinco municípios que compõem a RPT (Região do Polo Têxtil) – Americana, Hortolândia, Nova Odessa, Santa Bárbara e Sumaré – contra 879 em junho de 2016. O resultado no primeiro semestre também é positivo, com elevação de 7,21% – 5.827 unidades vendidas nos seis primeiros meses de 2017, contra 5.435 no mesmo período do ano passado.

Entre os municípios, Sumaré se destacou, tanto nas vendas de junho (que cresceram 28,43%), quanto nas vendas do primeiro semestre, cujo resultado apontou aumento de 22,86%, números bem acima do registrado nas demais cidades. Americana, por exemplo, teve queda nas vendas de junho (1,15%) e também no primeiro semestre (0,47%). No País, para todo o setor da distribuição de veículos (automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas, implementos rodoviários e outros), o mês de junho apresentou retração de 3% em relação a maio (277.194 unidades em junho, contra 285.757 no mês anterior). Na comparação entre os meses de junho 2017 e o mesmo mês de 2016, o setor teve alta de 5,15%.

Foto: Arquivo / O Liberal

AUTOMÓVEIS. Já o resultado envolvendo apenas os automóveis zero quilômetro foi ainda melhor na RPT, também de acordo com dados da Fenabrave. Em junho, o crescimento chegou a 33,6% na comparação entre o mesmo mês de 2016 e 2017 (762 contra 570 unidades). Em relação ao primeiro semestre, o aumento ficou em 6,98%. As vendas de motos também superaram as expectativas, com crescimento de 49,6% em junho – na comparação entre um ano e outro – e 19,43% nos seis primeiros meses de 2017, frente ao mesmo período do ano passado.