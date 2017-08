Venda de lanches foi para ampliar projeto

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal

Gratidão. Foi assim que a coordenadora local do McDia Feliz, Carla Eliana Bueno, definiu a ação realizada neste sábado nas lojas de Americana e Santa Bárbara d’Oeste. O valor arrecadado com a venda dos lanches e das camisetas será revertido ao projeto psicossocial da Rede Feminina de Combate ao Câncer.

O trabalho realizado pela entidade envolve o transporte diário das crianças até o Centro Infantil Boldrini, acolhimento emocional das famílias, apoio nutricional e psicopedagógico aos pequenos. De acordo com Carla, o projeto psicossocial será ampliado com o valor levantado no McDia Feliz, possibilitando aumento no número de atendimentos e desenvolvimento da reeducação alimentar junto às famílias dos pacientes. “Esse trabalho psicossocial é realizado pela rede há três anos, mas queremos ampliar no sentido de trazer para as famílias uma mudança no estilo de vida”, explicou a coordenadora.

A meta era a venda de 5,1 mil tickets para alcançar o valor calculado do projeto: R$ 84 mil. Foram vendidos cerca de 4,7 mil até sexta-feira, mas Carla contou que a expectativa era de alcançar o valor necessário com a venda no balcão e das camisetas. “A Rede Feminina conta com pessoas que trabalham, até mesmo de forma voluntária e isso tem um poder de transformação no mundo”, disse o cantor Rodrigo José, padrinho da ação regional.