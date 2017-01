Unimed recebe certificação voltada à qualidade assistencial

Foto: Unimed / Divulgação

A Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana recebeu nesta terça-feira (24) a certificação RN 277 Nível 1 em cerimônia com a presença de diretores, médicos cooperados e colaboradores. A conquista comprova que a operadora atende os requisitos das sete dimensões determinadas pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) na Resolução Normativa 277, voltada à melhoria da qualidade assistencial.

Na avaliação final, a Unimed obteve 94 pontos de um total de 100, alcançando o nível mais alto entre os três possíveis, sendo que na dimensão Satisfação do Beneficiário recebeu 100% da pontuação. A iniciativa faz parte do Programa de Acreditação de Operadoras, desenvolvido pela ANS e que tem adesão voluntária.

Atualmente, apenas 15 operadoras no Brasil são acreditadas e a Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana é primeira e única na região a obter esta certificação. Em seu discurso, o presidente da Unimed afirmou que um legado sustentável está sendo deixado para os beneficiários. “Nosso objetivo principal é promover boas experiências em saúde, fazendo as entregas dentro das expectativas das pessoas que nos escolherem como seu plano de saúde. Esta certificação não significa apenas um título, ela é resultado da mobilização das nossas equipes em torno de processos que por vezes foram implementados com a superação de grandes desafios. Isso levou a empresa a sair do nível do conhecimento e alcançar a maturidade desejada. Esse é o motivo de estarmos, hoje, consolidando a nossa alegria. A RN 277 foi apenas a primeira jornada. Trabalhamos para continuar atingindo 100% de satisfação do beneficiário e alcançar patamares ainda mais altos”, disse o médico Emerson Assis.

A avaliação e a entrega da certificação foram feitas pela empresa DNV GL, uma das principais entidades certificadoras do mundo, homologada pela ANS e habilitada pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia). “Queremos agradecer a parceria com a Unimed Santa Bárbara d’oeste e Americana. Foi um excelente trabalho, com foco na melhoria contínua. De acordo com o relatório de nossos avaliadores, a operadora implantou processos robustos e atende, de forma intensa, todos os requisitos das sete dimensões determinadas pela ANS para esta certificação. Vocês estão de parabéns”, disse a representante da DNV GL, a executiva de vendas Jaqueline Faccas.