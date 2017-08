Com Cielo, Unimed lança novo plano médico

De acordo com informações da assessoria de imprensa da Unimed, no Plano VIP, “a saúde do cliente é cuidada sempre, integralmente e de forma personalizada. Abrange a promoção à saúde e a prevenção em diferentes níveis, além do acompanhamento contínuo de um médico e equipe multidisciplinar, que interagem com toda a rede de cuidados, incluindo outros especialistas quando necessário.

A Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana inaugurou neste sábado as unidades do Cíntegra e Viver Bem em Santa Bárbara. Na cerimônia, que contou com a presença ilustre do campeão olímpico de natação nos 50 metros livres, César Cielo – que estrela a campanha de lançamento -, a cooperativa médica lançou também seu mais novo produto de atenção integral à saúde, o Plano VIP.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Este modelo já é utilizado com sucesso em vários países do mundo e nesta Unimed começou a ser implantado em 2013, com a primeira unidade do Cíntegra em Americana, voltada ao atendimento de carteiras internas. Com os excelentes resultados assistenciais obtidos, a Unimed está estendendo esse benefício para todo mercado através do Plano VIP, que a partir de agora será comercializado para pessoas físicas e empresas.

“O Plano VIP é um novo modelo de assistência à saúde, onde uma equipe multidisciplinar acompanha o paciente na prevenção, no acolhimento, no tratamento. O beneficiário não fica vinculado a um médico, mas a uma equipe completa, treinada. É o modelo da integralidade, do cuidado diferenciado”, explicou o diretor de provimento em saúda da Unimed, Antônio Carlos Maychak.

Estrutura

A estrutura de atendimento também está sendo ampliada, com a inauguração das unidades do Cíntegra e Viver Bem em Santa Bárbara. O novo espaço está localizado à rua Orlando Fornazari, 110, na Vila Maria e conta com recepção, consultórios, cozinha experimental e academia.

O Cíntegra dispõe de equipe principal com médico, enfermeira, técnica de enfermagem, secretária e atendente administrativa. Essa equipe deve ser a primeira a ser procurada quando o beneficiário precisar. Eles coordenam os fluxos dos pacientes nos diversos recursos, acompanhando a pessoa ao longo da vida.

O Viver Bem dá suporte aos cuidados médicos através de uma equipe multidisciplinar formada por psicólogos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem e médicos, que atuam na promoção e educação em saúde, como monitoramento dos fatores de risco, incentivo à adequação de hábitos saudáveis e melhor qualidade de vida.