Unicamp sedia debate sobre criminalização da prostituição nesta terça

O Coletivo Davida e o Observatório da Prostituição da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) promovem o ciclo de debates “Um século e meio de abolicionismo: prostituição, criminalização e o controle da mulher”, que depois de passar por Florianópolis e São Paulo, chega à Campinas nesta terça-feira (8). O debate será no Auditório II, no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, da Unicamp, com início às 14h.

Em Campinas, o debate será com Betânia Santos e Amara Moira. Betânia é trabalhadora sexual e ativista, co-presidenta do Coletivo Davida e coordenadora da Associação Mulheres Guerreiras da Zona Itatinga; Amara é travesti e trabalhadora sexual, doutoranda em teoria literária pela Unicamp e autora do livro “E seu eu fosse Puta”.

Foto: Creative Commons

A conferência conta ainda com a participação de convidadas internacionais como Melinda “Mindy” Chateauvert, ativista norte-americana e historiadora do movimento das trabalhadoras sexuais, Pye Jakobsson, presidenta do NSWP, organização internacional para profissionais do sexo. Além delas, a brasileira Monique Prada, ativista, profissional do sexo e escritora, fará parte dos debates.