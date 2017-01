Unicamp oferece curso online de Modelagem de Negócios

Interessados em aprender mais sobre negócios podem se inscrever no curso de Modelagem de Negócios oferecido pela Agência de Inovação Inova Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) em parceria com o Centro Paula Souza. As aulas são online e gratuitas.

Os temas oferecidos são: Falando sobre Empreendedorismo; As Características de um Empreendedor; Da Inspiração à Implementação; Design Thinking e o processo de geração de negócios; Startup Enxuta; Ciclo de Gestão PDCA; Radar da Inovação; Perspectivas BSC e Análise SWOT; Business Model Canvas; Inovação como geração de valor e o empoderamento das startups.

Para participar, basta criar um login e senha no site da Inova São Paulo e se inscrever no curso.

Sobre A Rede Inova São Paulo

A Rede é um grupo que reúne os Núcleos de Inovação Tecnológica de universidades e institutos de pesquisa do estado de São Paulo com o intuito de apoiá-los a se estruturarem para trabalhar em parceria com empresas em projetos inovadores, através da capacitação de seus membros. Suas atividades são realizadadas no âmbito do Projeto Inova Capacita, e fomentadas pelo CNPq.