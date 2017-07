Unicamp abre nesta segunda-feira as inscrições para o vestibular

A Unicamp voltará a aplicar as provas de seu vestibular em Belo Horizonte e Fortaleza. Desta maneira, fora do Estado de São Paulo, serão três capitais a receber as provas da Unicamp: Belo Horizonte, Brasília e Fortaleza. A Unicamp realizou provas em Belo Horizonte do Vestibular 1988 até o Vestibular 2014. Já em Fortaleza, a Unicamp aplicou as provas do Vestibular 2005 ao de 2013.

A Comvest (Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp) abre nesta segunda-feira (31) as inscrições para o Vestibular Unicamp 2018. As inscrições poderão ser feitas até o dia 31 de agosto, exclusivamente pela internet, no site: www.comvest.unicamp.br .

No Estado de São Paulo, a Unicamp vai aplicar as provas de seu vestibular em duas novas cidades: Indaiatuba e Valinhos. Assim, a partir deste ano serão 31 cidades no Estado: Araçatuba, Avaré, Bauru, Botucatu, Bragança Paulista, Campinas, Franca, Guaratinguetá, Guarulhos, Indaiatuba, Jundiaí, Limeira, Marília, Mogi das Cruzes, Mogi Guaçu, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São Carlos, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, Sorocaba, Sumaré e Valinhos.

Provas

A primeira fase do vestibular será realizada no dia 19 de novembro e a segunda fase acontecerá nos dias 14, 15 e 16 de janeiro de 2018. Antes da primeira fase, haverá provas de Habilidades Específicas para candidatos aos cursos de Música (no período de 11 a 18 de setembro – Etapa I e de 15 a 16 de outubro – Etapa II). Para os demais cursos que exigem provas específicas (Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança), as provas de Habilidades Específicas ocorrerão no período de 22 a 25 de janeiro de 2018.