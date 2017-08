União emperra execução do Trem Intercidades

O Trem Intercidades – que prevê a retomada do transporte ferroviário de passageiros no trecho entre Americana e São Paulo – só não sai do papel porque a União ainda não fez a concessão da administração da malha ao Estado. O compromisso do presidente Michel Temer (PMDB) com o projeto foi anunciado ainda em março, mas até agora a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), reguladora do setor, ainda não tem as informações detalhadas sobre parte do trecho explorado atualmente pelas concessionárias do transporte de cargas.

Só com a concessão da faixa será possível a criação de um consórcio para a administração compartilhada da malha, envolvendo União, Estado e iniciativa privada no transporte de cargas e passageiros.

Foto: Alan Santos / PR

O deputado estadual americanense, Cauê Macris (PSDB), presidente da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), acompanha as reuniões que debatem o tema desde março. “Ainda não foi colhida a documentação sobre a malha explorada para o transporte de cargas entre Americana e Jundiaí. Só a partir do mapeamento detalhado é que o presidente poderá assinar a concessão da faixa”, afirma Cauê. “Só dependemos disso. É preciso que a ANTT pressione a concessionária do trecho a fornecer informações que vão constar no contrato de parceria”.