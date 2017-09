Umidade do ar entra em estado de alerta

A umidade relativa do ar entrou em estado de alerta na RPT (Região do Polo Têxtil) esta semana, ficando abaixo dos 20%. O índice mais baixo foi de 14% em Americana, segundo o Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas/Estação Meteorológica Automática). A Defesa Civil do município lançou um alerta para os cuidados que devem ser adotados.

Nesta quinta-feira uma frente fria chegou à região, o que deve aumentar a nebulosidade e melhorar a qualidade do ar. Não há previsão de chuva até o fim de semana, segundo o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura).

LEIA TAMBÉM: Prefeituras contestam Ministério das Cidades

Como o tempo seco favorece a ocorrência de queimadas, a Defesa Civil divulgou alguns cuidados que a população deve tomar para ajudar na prevenção de incêndios. A corporação alertou que é preciso evitar jogar cigarros às margens de rodovias; nunca acender fogueiras, principalmente próximo à rede elétrica e avisar com dois dias de antecedência a necessidade de queimada para fins agrícolas, como por exemplo cultura de cana e algodão.