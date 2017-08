Um motorista deixa de pagar o pedágio a cada 3 minutos

A cada três minutos, um motorista passou sem pagar pelas praças de pedágio instaladas na Região do Polo Têxtil – km 118 da Rodovia Anhangüera (em Nova Odessa) e km 115 da Rodovia dos Bandeirantes (em Sumaré) – ao longo do primeiro semestre deste ano. Os dados foram fornecidos ao LIBERAL pela Artesp (Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo), que lançou nesta semana uma campanha em parceria com as concessionárias de rodovias e com a Polícia Militar Rodoviária que visa intensificar a fiscalização eletrônica nas praças de todo o Estado por meio de radares fotográficos programados especialmente para detectar a evasão, que totalizaram 105.147 casos.

A fuga pode acarretar ao motorista, multa de R$ 195,23 e a perda de cinco pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Só no pedágio da Anhangüera, o número de autuações entre janeiro e junho foi 12 vezes maior se comparado com o mesmo período do ano passado, passando de 720 para 8.397, de acordo com o DER (Departamento de Estradas de Rodagem). Foto: Arquivo / O Liberal

O número de acidentes nestas mesmas praças teve uma pequena queda no primeiro semestre. Foram 22 ocorrências contra 24 registradas nos seis primeiros meses de 2016. De acordo com a Artesp, nem sempre a evasão de pedágio é a responsável direta pelas colisões, mas o excesso de velocidade e desrespeito a distância segura entre veículos (30 metros) também potencializam os acidentes. A Autoban, concessionária das rodovias diz que burlar o sistema de pagamento pode colocar em risco os usuários, trabalhadores da praça e o próprio motoristas e seus passageiros.