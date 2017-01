‘Trocar de área não é boa ideia’, aconselha especialista

Para começar o ano com o “pé direito” quando o assunto é carreira, o professor de gestão de pessoas da FGV (Fundação Getúlio Vargas), Vagner Sandoval, garante que investir em cursos de especialização é a melhor estratégia. “Para quem está ‘zerado’ o melhor é procurar cursos na própria área. Gratuitos não faltam! Temos diversas opções profissionalizantes, de línguas ou programas, todos de baixo custo”, comentou. “É uma corrida e você vai competir com pessoas bem preparadas, em um mar que muitos peixes estão nadando há mais tempo do que você”, aconselhou.

O professor, que também atua como coach, diz que mudar o ramo de atuação para “tampar buracos orçamentários” pode ser desastroso para o currículo no futuro. “Sei que é difícil quando vemos nossa família em dificuldade. Mas pegar qualquer trabalho soa mal no currículo futuramente e nenhuma empresa quer investir tempo e dinheiro em um profissional que ‘pula de galho em galho’”, comentou.

Uma empresária, que não quis se identificar, levou “ao pé da letra” este conselho. Dona de confecção por 20 anos, ao ver o negócio ruir apostou na especialização como uma forma de salvar a carreira, sem sair da área. “Não consegui manter meus funcionários porque os custos ficaram altos. Resolvi fazer o curso gratuito de desenho de moda e modelagem e este trabalho sem depender de ninguém”, comentou. A empresária procurou o Cuca (Centro da Universidade do Conhecimento de Americana), no ano passado. “Meus custos agora são bem menores”, detalhou.

Sair do ramo de atuação, no entanto, não é algo descartado por Sandoval. Ele explica que os desempregados, que ainda possuem dinheiro guardado, podem optar por um aconselhamento profissional ou busca de ferramenta de avaliação de perfil. “Para estas pessoas é importante investir na carreira buscando essa avaliação profissional. Trocando de emprego sem esta base você pode até se sentir ótimo nos primeiros dias, mas perceber depois que aquele emprego não tem nada a ver com o que você é. O resultado é péssimo”, aconselhou. O serviço de avaliação profissional custa cerca de R$ 300 na cidade.

Postos de atendimento ao trabalhador

Com as alterações de gestões públicas e troca de ano os postos de atendimento ao trabalhador da RPT (Região do Polo Têxtil) ainda estão com dificuldades em atualizar as vagas disponíveis. Apenas duas cidades da região possuem o quadro atualizado. Em Santa Bárbara são 42 vagas, sendo a maioria delas para farmacêuticos e operadores de armazéns. Em Nova Odessa são 10 vagas, sendo boa parte delas direcionadas a ajudantes gerais e revisores de tecidos. Em Americana a última atualização aconteceu no dia 16 de dezembro. Na ocasião eram 30 vagas, principalmente para pedreiros e costureiras.