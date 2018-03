Trio da região é preso por fraudar bingo beneficente

Foto: Divulgação - Polícia Civil

Dois moradores de Santa Bárbara d’Oeste e uma mulher de Americana foram presos em flagrante na noite de sexta-feira acusados de fraudar um bingo beneficente no Centro de Lins (a 353km de Americana). A suspeita é que eles fabricavam cartelas e usavam carimbos para preenchê-las durante o evento, conforme os números eram anunciados pelo apresentador.

O bingo era realizado por duas igrejas na Casa de Cultura da cidade. Dez policiais civis à paisana acompanharam o evento e prenderam o trio no momento em que um dos acusados foi receber o prêmio de R$ 1 mil. Enquanto W.R.P., de 35 anos, J.M.D., de 53, e G.M.S. (a mulher), de 26, eram retirados do recinto pelos policiais, o apresentador do bingo explicava o que tinha acontecido. “Tem uma quadrilha aqui, que já foi pega. Os policiais estavam à paisana esperando esta situação”, anuncia o locutor, segundo um vídeo publicado em uma página de Facebook da cidade. O público então aplaudiu a prisão.

Os três já eram suspeitos de ter fraudado um bingo beneficente em prol de um asilo na cidade cerca de 20 dias antes, no qual ganharam uma moto, que inclusive estavam usando na sexta. A partir daí, a polícia passou a investigar o caso. A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Lins recebeu informação de que eles estariam na Casa de Cultura para fraudar outro bingo. A polícia colocou dez policiais no evento.

A polícia apreendeu 71 carimbos, uma impressora e papéis em um Palio Weekend usado pelos suspeitos e estacionado nas proximidades da Casa de Cultura. A suspeita é que eles fabricassem as cartelas em branco para fraudar o bingo. Enquanto o apresentador ditava os números, eles completavam os espaços em branco com os respectivos carimbos. Cerca de R$ 30 e uma nota de R$ 100, aparentemente falsa, foram apreendidos.

Presos em flagrante, não quiseram se manifestar, segundo a polícia. Por volta das 14h deste sábado, o trio estava na audiência de custódia que definiria se continuariam na cadeia ou não. G.A.