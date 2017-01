Trecho Americana-Campinas custará R$ 10,40

A EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) divulgou nesta sexta-feira (7) as novas tarifas que passarão a valer partir de amanhã para as linhas intermunicipais.

Na RPT (Região do Polo Têxtil) o maior reajuste aconteceu na linha Americana/Campinas, operada pela empresa Ouro Verde. O trecho custará R$ 10,40 indo de um terminal para o outro ou até a Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), um reajuste superior a 7%. Foto: Arquivo / O Liberal

De acordo com a Secretaria Estadual de Transportes Metropolitanos, os reajustes nas 146 linhas da região de Campinas foram feitos levando em consideração os custos dos insumos do transporte como mão de obra, combustível e veículos, além das cláusulas contratuais com o Consórcio Bus+. Em média, cada linha subiu um percentual médio de 7%.

Na RPT, as principais linhas de conexão entre Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa ficaram com reajustes abaixo da média, girando em torno dos 6,8%. A menor tarifa que será praticada na região será de R$ 3,85 e valerá para conexões entre as três cidades.

Já para ir ou voltar de Hortolândia e Sumaré, as passagens custarão acima dos R$ 4, podendo chegar até R$ 5,75 em distâncias maiores, como o trecho que liga Americana à região de Nova Veneza, em Sumaré.

Os aumentos foram anunciados pela EMTU ainda na quarta-feira.

O último reajuste havia sido feito em janeiro do ano passado. Na ocasião, o reajuste foi superior a 28% em toda a região e fez os preços do transporte metropolitano dispararem. No caso do trecho Americana/Campinas, por exemplo, em 2015 os passageiros precisavam desembolsar R$ 7,50 na viagem.