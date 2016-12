Trabalhadores têm até esta quinta para sacar abono

Esta quinta-feira (29) é o último dia para os 3,9 mil moradores da RPT (Região do Polo Têxtil) sacarem o abono salarial de 2014, desde que tenham direito ao benefício. O prazo vinha sendo prorrogado desde junho pelo MT (Ministério do Trabalho), devido à baixa procura pelo valor retido.

No País são R$ 794 milhões que ainda estão disponíveis para cerca de 900 mil pessoas. Na região, o número de saques mais atual, divulgado pela pasta no fim de outubro, aponta que somente 346 pessoas haviam buscado o dinheiro, o que representa menos de 9% do total.

Dos trabalhadores que têm direito a fazer o saque na RPT, 3.650 são do setor privado, e sacam o PIS, sendo que 309 são funcionários públicos e retiram o Pasep. As cidades que lideram em número de beneficiados são Americana (1.256) e Sumaré (1.078). Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

O pagamento do abono salarial 2014 é feito para quem está inscrito no PIS-Pasep há, pelo menos, cinco anos e trabalhou com carteira assinada por no mínimo 30 dias naquele ano, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos. Para conferir se tem direito ao benefício, o trabalhador pode acessar o portal do Ministério do Trabalho na internet ou telefonar para a Central de Atendimento Alô Trabalho, que atende pelo número 158.

A gerente de uma loja de roupas femininas em Americana, Thais Marques, de 30 anos, não perdeu tempo e sacou os valores, em agosto.

“Sempre olho o calendário na internet para saber se os valores do ano já estão liberados. Tenho este hábito. Este ano fez bastante diferença porque comprei meu apartamento, então qualquer dinheiro extra é bom”, explicou. Já o operador de produção, Gilson de Oliveira Santos, diz que chegou a baixar um aplicativo para acompanhar as datas de saque.

“Minha esposa saca o PIS e está muito mais ligada do que eu. Ela sempre me cobra de ficar de olho certinho quando é liberado. Eu até baixei um aplicativo para acompanhar porque o dinheiro já tem destino: reforma da casa”, explicou.

Segundo o MT, nesta sexta-feira haverá uma “extensão” especial do prazo aos trabalhadores que têm o Cartão Cidadão com senha registrada. Eles poderão buscar o recurso nas lotéricas e nos terminais de autoatendimento da Caixa.