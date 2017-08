TJ pagou salários acima do teto a 54% dos juízes da região

Levantamento realizado pelo Grupo Liberal de Comunicação mostra que o TJ (Tribunal de Justiça) de São Paulo pagou, em julho, salários acima do teto constitucional – que é de R$ 33.763,00 – a 13 dos 24 juízes que atuam nas cinco cidades da RPT (Região do Polo Têxtil). O valor corresponde ao pagamento de um ministro do STF (Supremo Tribunal Federal). A base salarial dos magistrados não extrapola o teto, contudo, o valor cresce quando são adicionadas indenizações ou vantagens especiais.

Quem mais recebeu em julho, mês do último contracheque, foi um juiz de instância final. A função lhe garantiu uma remuneração de R$ 53.472,26, livre de descontos. Outros dois magistrados da RPT receberam, no mesmo período, remunerações que ultrapassaram a casa dos R$ 50 mil. O valor do pagamento mensal feito a cada juiz é adicionado por valores extras como as vantagens pessoais (adicional por tempo de serviço, quintos, décimos, abonos por permanência); subsídios (auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio-saúde e auxílio-natalidade); e vantagens eventuais (abonos, indenizações, pagamentos por serviços extraordinários), que não são considerados no cálculo do teto. Foto: Fátima Meira / Futura Press / Estadão Conteúdo

A remuneração dos magistrados virou assunto nacional quando, no começo do mês, surgiram suspeitas de irregularidades nos contracheques de 84 juízes de Mato Grosso. Um deles recebeu R$ 503 mil em julho. Diante do caso, a presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, decidiu que o CNJ (Conselho Nacional de Justiça), também presidido por ela, investigue a folha de pagamento de todos os magistrados do País.