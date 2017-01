TJ mantém suspensão do reajuste na tarifa metropolitana

Foto: Arquivo / O Liberal

O TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) emitiu um novo comunicado informando que está mantida a liminar suspendendo o reajuste tarifário no transporte público intermunicipal. A EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) havia entrado com um recurso para reverter esta decisão no dia 12, apelação que foi negada pelo desembargador Spoladore Dominguez, da 13ª Câmara de Direito Público do TJ, nesta quarta-feira.

A avaliação do magistrado é que o efeito suspensivo da tarifa não deve impactar o governo estadual em curto prazo, mas o aumento afetaria imediatamente os usuários do transporte. No despacho, Dominguez destacou que o governo estadual, por meio da EMTU, não corre risco de dano grave e de difícil reparação, que justificasse a concessão da suspensão da liminar, mas o mérito do agravo de instrumento ainda será julgado, com a participação de mais dois desembargadores na votação.

O TJ suspendeu o reajuste tarifário ainda na semana passada por entender que não foram apresentados os critérios usados para embasar os cálculos de aumento. Desde o último dia 8, na RMC (Região Metropolitana de Campinas) os passageiros estavam pagando em média 7,1% a mais pelo transporte entre as cidades. Um dos maiores impactos foi na linha Americana-Campinas, que chegou a cobrar R$ 10,40 pelo trajeto, mas com a decisão da Justiça o valor voltou para R$ 9,70.

Por meio de nota, a empresa informou que vai recorrer novamente da decisão. Rotineiramente o governo estadual vem defendendo que os reajustes são contratuais e que todo o detalhamento do estudo técnico já está em posse do Poder Judiciário.

A EMTU também alega que os prejuízos anuais podem chegar a R$ 212 milhões se o reajuste rodoviário não for aceito. “O percentual médio de 7,06% do reajuste no sistema intermunicipal da RMC leva em consideração os custos dos insumos do transporte como mão de obra, combustível e veículos, além das cláusulas contratuais com o Consórcio Bus+”, escreveu a assessoria de imprensa da EMTU, em nota.