Temporal derruba nove árvores na Região do Polo Têxtil

Um temporal de cerca de 30 minutos no início da noite desta quarta-feira (17) derrubou uma árvore na Rua das Petúnias, no bairro Cidade Jardim, em Americana, e outras oito na RPT (Região do Polo Têxtil), sendo sete em Santa Bárbara d’Oeste e uma em Nova Odessa. Não houve feridos nas ocorrências, mas um carro foi atingido no caso de Americana, exatamente no local que receberia uma ação de erradicação de árvores comprometidas no final de semana passado, mas acabou adiada e remarcada para o próximo.

No Cidade Jardim, a árvore caiu e ficou atravessada na Rua das Petúnias, interrompendo o trânsito de veículos. Os motoristas precisavam passar por dentro do bairro para conseguir ter acesso à Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304). O Corpo de Bombeiros foi acionado e fez a retirada da árvore, liberando a via.

Este ponto, onde a árvore caiu, receberia no último final de semana uma ação conjunta da Secretaria de Meio Ambiente e do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) de erradicação de árvores comprometidas, mas o trabalho foi adiado a pedido do DER, segundo informações da Prefeitura de Americana, porque o órgão teria que atender outro serviço na data.