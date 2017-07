Temperatura tem queda e chega em 9°C na região

O mês de julho começou com cara de Inverno na RPT (Região do Polo Têxtil), com o termômetro chegando a 9°C. A chegada de uma massa de ar frio deve atuar na região até o final da semana, mas a partir de amanhã as mínimas passam a subir gradativamente. Não há previsão de chuva para os próximos dias e a umidade relativa do ar deve ficar abaixo dos 30% recomendados.

A temperatura mais baixa nesta segunda-feira foi registrada em Nova Odessa, segundo o Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas). A cidade registrou 9,02°C. Em Americana, os termômetros atingiram 11°C. A cidade de São Paulo teve a tarde mais fria do ano, sendo que a temperatura máxima foi de 15,8°. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A meteotologista Ana Ávila, do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade de Campinas), disse que as mínimas a partir de amanhã devem ficar entre 11° e 12°, e as máximas podem chegar a 25° no final da semana.