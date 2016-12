Taxista é assaltado por passageiros durante corrida para Sumaré

Um taxista de Santa Bárbara d’Oeste foi assaltado por três passageiros, em Sumaré, na noite desta quarta-feira (28). O motorista E.O.R., de 59 anos, foi abordado por três homens, no ponto de táxi que fica na rodoviária do município barbarense, solicitando uma corrida até Sumaré, no bairro Jardim Picerno. Eram 18h30.

Ao chegar no bairro, um dos clientes pediu ao taxista que os levasse até um pesqueiro próximo dali. Desconfiado, o motorista parou o veículo e disse que a corrida terminaria ali. Nesse momento, um dos passageiros que estava sentado no banco traseiro, deu uma gravata na vítima, tentou estrangulá-la usando o cinto de segurança e disse ‘perdeu’.

O taxista conseguiu se soltar e saiu correndo. Os criminosos fugiram a pé levando os dois aparelhos celulares da vítima, bem como a CNH (Carteira Nacional de Habilitação), cartões de crédito, talões de cheque, R$ 600 e documentos pessoais.

A vítima registrou a ocorrência na delegacia de Santa Bárbara, mas não conseguiu descrever os bandidos.