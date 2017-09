Taxa de mortalidade infantil em Americana é a menor em 10 anos

De acordo com a coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Americana, Simone Maciel, a redução drástica nos números está ligada a um maior controle de infecções durante a gravidez. “O que fizemos foi a intensificação, a partir de 2015, de um protocolo que exige tanto na rede pública como particular a coleta de exames para detectar septicemia (quadro grave de infecção generalizada)”, pontuou.

Os dados foram publicados nesta terça-feira pela Fundação Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados). O cálculo do indicador é feito a partir das estatísticas do Registro Civil do Estado de São Paulo.

A taxa de mortalidade infantil em Americana no ano passado foi a menor em dez anos e chegou a 6,8. A última vez que este índice ficou abaixo das 7 mortes a cada mil nascimentos na cidade foi em 2006, quando Americana registrou 6,5. Apenas países como Japão, Cuba e Chile, referências no atendimento em saúde, registram índices tão baixos. A redução na cidade de 2015 para 2016 ultrapassou os 35%.

A profissional também ressaltou uma maior atuação do serviço de verificação de óbitos. “Vimos uma redução também nos dados de mortes infantis não identificadas com a maior disponibilidade desse serviço. Isso ajuda a definir medidas de atuação e controle”, comentou. Foto: Editoria de arte / O Liberal

REGIÃO

Na RPT (Região do Polo Têxtil) a cidade de Nova Odessa também reduziu o índice, que passou de 9,5 para 7 o número de mortes a cada mil nascimentos em 2016. Indo em direção contrária, Santa Bárbara d’Oeste viu o índice subir levemente, de 8,2 para 8,9. Já Sumaré e Hortolândia aumentaram em quase 22% a taxa de um ano para o outro.

Na cidade comandada por Angelo Perugini (PDT) a taxa subiu de 8,6 para 10,5 em 12 meses, a maior da região. Em nota, o Executivo disse que a principal estratégia para tentar baixar este número na nova gestão é intensificar os atendimentos nas Unidades de Saúde da Família.

Sumaré viu a taxa de mortalidade saltar de 6 para 7,3 neste mesmo período. A Secretaria de Saúde explicou que está atendendo as metas firmadas com o governo estadual com relação a estes índices. Em 2016, o pacto firmado para Sumaré era de manter as mortes abaixo das 11,4 a cada mil nascimentos. “Existe um esforço muito grande por parte da Secretaria Municipal de Saúde de mudar esta realidade e, principalmente, melhorar significativamente a qualidade de vida”, diz a nota.