Tarifa de ônibus metropolitano sobe no domingo

A partir do próximo domingo, as tarifas de todas as linhas de ônibus intermunicipais que circulam entre as cidades da RMC (Região Metropolitana de Campinas) sofrerão reajuste, conforme informações da Secretaria Estadual de Transportes Metropolitanos divulgadas nesta quarta-feira. Os novos valores para cada linha ainda não foram divulgados.

Conforme informações da pasta, ao todo, serão reajustados os valores de 146 linhas de ônibus ativas na RMC. Também de acordo com a EMTU, o percentual médio do reajuste é de 7,06% e leva em consideração os custos dos insumos do transporte como mão de obra, combustível e veículos, além das cláusulas contratuais com o Consórcio Bus+.

Os valores, que variam de acordo com as extensões das linhas, poderão ser consultados a partir desta sexta-feira, no site da EMTU: www.emtu.sp.gov.br.

Americana

Para os moradores de Americana que utilizam o transporte público intermunicipal e também o municipal, o reajuste não vem em boa hora, já que o preço da passagem também deve subir nas linhas de ônibus que circulam na cidade, já que as empresas concessionárias do transporte público de Americana pediram um aumento de tarifa de R$ 3,50 para R$ 4,54.

O pedido teria base na tabela Geipot, formulada pela Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes e que serve para o cálculo de preços das passagens.

Em novembro, o prefeito Omar Najar (PMDB) mencionou que houve pedido de alta para R$ 3,70, mas nesta terça o diretor municipal de trânsito, João Batista Biagioni, confirmou que a solicitação foi de mais de R$ 1 em relação ao preço atual.

O último aumento de valores foi concedido em junho do ano passado, quando a tarifa passou de R$ 3,15 para R$ 3,50 – as empresas queriam que o aumento chegasse a R$ 4,20.