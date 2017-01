Suzano lança novo site institucional

Foto: Reprodução

A Suzano Papel e Celulose acaba de lançar suas novas plataformas digitais, que visam deixar a empresa ainda mais próxima e conectada ao seu público. Além do site institucional e da página de Relações com Investidores, as plataformas do Grupo Suzano, do Suzano Blog e do Instituto Ecofuturo também foram atualizadas para trazer mais dinamismo ao conteúdo e interatividade aos usuários.

Todo o conteúdo da página da Suzano Papel e Celulose foi atualizado, e no mesmo endereço o usuário terá acesso a um novo banco de vídeos, aos releases recentes da companhia e acesso direto aos canais da empresa nas mídias sociais. O Suzano Blog, por exemplo, passou a ser dividido por editorias e contará com uma linguagem mais leve. A maior interface com as mídias sociais, aliás, é uma das principais características das novas páginas. Aproveite para conhecer e curtir nossas redes sociais.

Outra grande novidade das plataformas digitais do grupo está relacionada à área de Relações com Investidores. Além da remodelagem da página, a Suzano Papel e Celulose passa a disponibilizar um aplicativo, compatível com os sistemas iOS e Android, a partir do qual os usuários poderão ser notificados sempre que houver atualização na página da área de Relações com Investidores.

A página do Grupo Suzano também foi repaginada e, no site do Ecofuturo, foram criadas novas seções. O usuário encontrará agora os releases divulgados, novos conteúdos no blog e mais informações sobre os projetos desenvolvidos pelo Instituto, com destaque para o Parque das Neblinas. Também estão disponíveis na Biblioteca Virtual do Ecofuturo mais de 60 publicações para download gratuito, como o e-book “Atividades em Áreas Naturais”.