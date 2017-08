Suzano abre inscrições para programa de estágio

Foto: Arquivo / O Liberal

A Suzano Papel e Celulose, multinacional brasileira apontada como uma das melhores empresas para se começar a carreira no País, abriu as inscrições do novo ciclo de seus programas de Estágio e de Jovens Engenheiros. Os selecionados passarão a atuar na Suzano a partir de janeiro de 2018. No total, para o Programa de Estágio, serão 60 vagas para diversas cidades, entre elas, Limeira, município onde também há vagas para o programa Jovens Engenheiros.

O Programa de Estágio tem duração de até dois anos e a empresa oferecerá aos selecionados benefícios como bolsa-auxílio, assistência médica e seguro de vida. No Jovens Engenheiros, os contratos terão duração de 18 meses e, além dos benefícios citados, os selecionados terão direito à previdência privada e convênio farmácia. “Buscamos jovens inovadores, engajados e que, assim como nós, tenham a visão de que todos somos responsáveis por ajudar na construção de um futuro melhor. Procuramos profissionais que queiram ser protagonistas de suas carreiras, que tenham espírito empreendedor e transformador”, explica Julia Fernandes, diretora executiva de Gente e Gestão da Suzano.

Os candidatos devem estar matriculados em cursos de graduação com conclusão prevista entre dezembro de 2018 e dezembro de 2019, inglês intermediário e disponibilidade para estagiar entre 20 a 30 horas semanais. As vagas são destinadas às áreas de Finanças, Comercial, Logística, Marketing, Recursos Humanos, Jurídico, Suprimentos, Novos Negócios, Comunicação, TI, Engenharia de Projeto, Sustentabilidade, Pesquisa e Desenvolvimento, Florestal e Industrial.