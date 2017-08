Suspeitos de assaltar pizzaria em Nova Odessa são presos em Sumaré

Dois rapazes de 18 e 26 anos foram presos na madrugada desta sexta-feira (11), em Sumaré, após assaltarem uma pizzaria na Avenida Ampélio Gazzeta, em Nova Odessa. Um dos suspeitos foi flagrado pelas câmeras de monitoramento do estabelecimento e era conhecido pela polícia pela prática de roubos. Foto: Arquivo / O Liberal

O crime aconteceu por volta da 1h30. Por meio da foto de um dos criminosos – captada pelas câmeras da pizzaria – policiais conseguiram localizar a casa do jovem de 18 anos, na Rua das Castanheiras, no Jardim Basilicata, em Sumaré. O suspeito admitiu a autoria do roubo e devolveu R$ 100 levados da pizzaria. Ele também passou o endereço do comparsa, um rapaz de 26 anos, que também estava com R$ 100.

O jovem disse ainda onde havia dispensado o simulacro de revólver usado no assalto. A arma foi encontrada em uma área verde na Rua Anielo Piconi, no bairro Green Village, em Nova Odessa. A dupla foi levada para delegacia e autuada em flagrante por roubo a estabelecimento comercial.