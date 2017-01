Suspeito de furtos a bancos na região é preso em Campinas

Um jovem de 19 anos suspeito de furtar duas agências do Banco do Brasil, em Americana e Santa Bárbara d’Oeste, foi preso em flagrante, em Campinas, pelo mesmo crime. O ajudante geral S.O.J. foi surpreendido na noite do dia 31 de dezembro, no interior de uma agência, também do Banco do Brasil, na Avenida Barão de Itapura, no bairro Botafogo. O rapaz chegou a ser detido pela Polícia Civil de Santa Bárbara, no dia 28 de dezembro, indiciado pelos furtos à instituições financeiras, mas por não se tratar de flagrante, foi liberado.

Três dias depois, o ajudante foi preso, em Campinas. Por volta das 23 horas do dia 31, o alarme da agência disparou e quando policiais militares chegaram no local, se depararam com a janela externa serrada. Eles entraram na instituição e encontraram as duas portas que dão acesso ao cofre, arrombadas.

Dentro da sala do cofre, os policiais surpreenderam os suspeitos S.O.J., de 19 anos, morador de Santa Bárbara, e F.S.B., de 22 anos, morador de Sumaré. Ao lado deles, os soldados encontraram ferramentas, dinheiro e um aparelho celular. A dupla foi autuada em flagrante por furto e levada para a cadeia do 2ºDP (Distrito Policial) de Campinas. Foto: Divulgação/Polícia Civil

Em depoimento à Polícia Civil de Santa Bárbara, no dia 28 de dezembro, o ajudante geral S.O.J., assumiu a autoria dos furtos a agências do Banco do Brasil, ocorridos nos dias 18 de dezembro, em Santa Bárbara, e 31 de outubro, em Americana. Ele disse ainda que preferia invadir agências do Banco do Brasil, porque o sistema deles é ineficiente.

Apreensão. Dentro da casa dele, os investigadores encontraram um moletom cinza com R$ 700. As cédulas estavam parcialmente rasgadas e com tinta, um indício de que foram subtraídas de caixas eletrônicos, uma vez que os equipamentos têm um dispositivo para manchar as notas em caso de explosão. Os policiais também apreenderam um boné de cor preta, usado em um dos crimes, além do aparelho celular com o número de um segundo suspeito.

