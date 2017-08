Só duas cidades da RPT possuem plano de saneamento

Um recente levantamento feito pelo Ministério das Cidades mostrou que na RPT todos os municípios chegaram a discutir em algum momento, entre 2011 e 2016, a criação do PMSB, mas estas informações se perderam ao longo dos anos. É o caso de Americana e Sumaré que estão classificados pela pasta federal como cidades que estão com o plano em execução, mas até hoje não apresentaram os resultados.

Hortolândia e Nova Odessa fazem parte do seleto grupo de municípios brasileiros que estão em dia com o plano, representando menos de 30% de todos os que precisam entregá-lo. Para as outras três cidades da região, o PMSB – que existe para discutir acesso à água tratada, coleta e tratamento de esgotos, e disposição final dos resíduos sólidos e drenagem das áreas urbanas – é um “mistério”.

Prestes a completar 10 anos, o Marco Regulatório do Saneamento parece não estar sendo efetivo na RPT (Região do Polo Têxtil). Isto porque apenas duas das cinco cidades da região possuem PMSB (Plano Municipal de Saneamento Básico) prontos e reconhecidos pelo Ministério das Cidades, documentação importante exigida pelo marco e que poderá bloquear a vinda de verbas federais para região caso não sejam entregues até o dia 31 de dezembro.

Por telefone, a assessoria de imprensa de Sumaré chegou a admitir que não sabe onde está o plano ou sequer a secretaria que deveria cuidar deste caso, incluindo as concessionárias que assumiram seus sistemas de tratamento de água e esgoto nos últimos anos. A Prefeitura de Americana nem respondeu em que estágio está a formulação do PMSB, muito menos uma data para sua entrega.

Santa Bárbara d’Oeste por sua vez é considerada pelo ministério como uma cidade com inconsistências nas informações sobre a execução do plano, ou seja, não apresenta sinais de que está em andamento a documentação. Apesar disso, o Executivo garante que os órgãos fiscalizadores como Promotoria Pública e Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) já chegaram a receber inclusive cópias do PMSB barbarense que está ativo, aprovado pela câmara em Leis de 2013 e 2016. “A prefeitura e o DAE (Departamento de Água e Esgoto) verificarão junto ao Ministério das Cidades o motivo da inconsistência”, escreveu a assessoria de imprensa da prefeitura.

Édison Carlos, presidente do Instituto Trata Brasil, uma Oscip (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) que defende o saneamento básico e os recursos hídricos do País, disse estar preocupado com o baixo número de cidades com o PMSB pronto. “O plano é apenas a primeira etapa. Trata-se do ponta pé inicial. O mais difícil vem depois, que é fazer os projetos e conseguir os recursos”, comentou.