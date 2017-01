Sindicato indica greve para a próxima terça-feira

O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Americana e Região publicou edital em que cogita a possibilidade de greve a partir de terça-feira, paralisando todas as linhas intermunicipais e urbanas da RPT (Região do Polo Têxtil).

O motivo seria o “descumprimento das obrigações contratuais, especialmente atraso no pagamento dos salários dos empregados”. Segundo o comunicado, a partir da meia-noite de terça os ônibus já podem paralisar o transporte, “podendo perdurar até serem sanadas todas as irregularidades”.

No edital, o sindicato cita que estarão parados na RPT (Região do Polo Têxtil), os funcionários da Viação Princesa Tecelã e VCA (Viação Cidade de Americana), a Sertran de Santa Bárbara d’Oeste, bem como as sumareenses Ouro Verde e Rápido Sumaré, além de Boa Vista e Viação Lira, de Hortolândia. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Também entraram no “alvo de greves” empresas de Capivari, Elias Fausto, Monte Mor e Rafard. A reportagem entrou em contato com a entidade sindical para esclarecer quais foram as quebras de contrato registradas por empresa, mas, em férias coletivas, nenhum dirigente sindical retornou os contatos feitos pelo LIBERAL.

Já as empresas, por sua vez, negaram que tenham sido comunicadas sobre uma possível greve na semana que vem. À reportagem, as empresas Boa Vista e Lira informaram que este mês não houve atraso de salários e sim uma negativa de “adiantamento”. A data de pagamento do montante total acontecerá no próximo dia 10, informou.

Já a Ouro Verde, que também é responsável pela Rápido Sumaré, classificou como “boato” a possibilidade de greve e disse que os funcionários não estão se mobilizando para participar do ato. A VCA, Princesa Tecelã e Sertran foram procuradas, mas não retornaram os contatos feitos pelo jornal até o fechamento desta edição.

De novo

No último dia 16 de dezembro, 300 ônibus da Viação Ouro Verde e Boa Vista foram recolhidos às garagens nos eixos Sumaré, Hortolândia e Campinas, bem como no trecho Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste, por falta de pagamento de cestas básicas aos funcionários. O protesto aconteceu no horário de pico da sexta-feira e prejudicou 35 mil usuários na volta para casa. No dia 5, outra paralisação.